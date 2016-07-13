Тереза Мэй стала новым премьером Великобритании (фоторепортаж)

Как сообщает The Guardian, бывший министр внутренних дел Великобритании в правительстве Дэвида Кэмерона Тереза Мэй провела традиционный визит в Букингемский дворец для встречи с Королевой Елизаветой II, где была утверждена новым главой британского правительства.

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Назначение Мэй в Букингемском дворце произошло вскоре после того как Дэвид Кэмерон посетил дворец, чтобы подать в отставку.

В Букингемском дворце Мэй приняла участие в церемонии "целование рук", что является известным конституционным термином официального назначения на должности членов правительства.

Как сообщал УНИАН, королева Великобритании Елизавета II приняла отставку премьер-министра Дэвида Кэмерона, который подал ей соответствующее прошение, и уже покинул Букингемский дворец.

Кэмерон пожелал Терезе Мэй на посту премьера удачно провести переговоры о выходе страны из состава Евросоюза.

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"Я уверен, что Тереза сможет обеспечить сильное и стабильное лидерство и выполнить положение манифеста Консервативной партии, с которым мы были избраны, я желаю ей добиться наилучших условий на переговорах о выходе Великобритании из состава ЕС", - сказал он.

"Я порекомендую Ее Величеству попросить Терезу Мэй сформировать новую администрацию. Мне приятно, что второй раз в британской истории новый премьер-министр будет женщиной, она снова будет консерватором", - добавил уходящий премьер.

Напомним, Дэвид Кэмерон решил уйти в отставку с поста главы британского правительства после объявления результатов референдума по выходу Великобритании из ЕС. Тогда после подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,8% голосов.