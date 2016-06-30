Бывший мэр Лондона Джонсон отказался от выдвижения на пост премьера Британии

Заявление Джонсона, считавшегося одним из лидеров кампании в поддержку выхода Великобритании из Евросоюза, на фоне успеха которой свою отставку анонсировал нынешний премьер Дэвид Кэмерон, стало неожиданностью, передает Би-би-си. Букмекеры считали его фаворитом в борьбе за этот пост.

Как сообщал УНИАН, о своем намерении побороться за пост премьера и лидера консерваторов уже заявил министр юстиции Великобритании Майкл Гоув, который, как ожидали букмекеры, поддержит кандидатуру бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона, который был лидером кампании за выход Великобритании из ЕС.

Также министр внутренних дел страны Тереза Мэй объявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера партии и преемника Дэвида Кэмерона в кресле премьер-министра страны.