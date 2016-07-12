Правозащитники предупреждают о подрыве прав человека и интернет-безопасности в России из-за новых законов

Об этом заявила Международная правозащитная организация Human Rights Watch, передает Радио Свобода.

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Отмечается, что подписанный президентом России пакет «антитеррористических поправок» к законам соавторства депутата Государственной думы Ирины Яровой, который прозвали «пакетом Яровой», содержит целый ряд глубоко проблемных норм, которые существенно ущемляют право на частную жизнь и могут привести к крайне негативным последствиям для свободы выражения мнения в интернете.

На днях президент России Владимир Путин подписал так называемый «антитеррористический пакет» изменений к законодательству, одним из авторов которого является депутат Государственной думы Ирина Яровая. Поправки делают значительно строже ряд законов и ограничивают права, гарантированные гражданам конституцией РФ. Правозащитники и эксперты резко критикуют эти изменения.