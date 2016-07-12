Reuters рассказал о "стамбульском смертнике" из РФ: застенчивый студент "обратился" в ислам

Один из россиян, которые подорвали себя в аэропорту Стамбула, был стеснительным студентом и мечтал открыть автомастерскую. Журналисты Reuters пообщались с людьми, знавшими его лично, пишет "РБК".

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Россиянин Рахим Булгаров, которого в Турции идентифицировали как одного из "стамбульских смертников", вырос в Карачаево-Черкесии. Он родился в ногайском ауле Икон-Халк. Детство будущего террориста прошло в достатке, его отец работал трактористом, а бабушка владела магазином, в котором, кроме прочего продавалась еда, приготовленная его матерью.

Чтобы отправить Булгарова в колледж, где он должен был получить диплом по туризму, семье пришлось заплатить около $3 тыс., что по местным меркам было крупной суммой, рассказала директор колледжа Марджан Дагужиева. По словам однокурсника Булгарова Евгения Романенко, в колледже будущий террорист был застенчивым.

«Если он вызывался сказать что-нибудь в аудитории, для всех нас это было шоком», — рассказал агентству Романенко. Он также добавил, что в колледже Булгаров курил и употреблял спиртные напитки, что запрещено большинством направлений ислама.

Булгаров закончил колледж в 2011 году, и преподаватели ожидали, что он продолжит учебу, возможно, уже в университете в Пятигорске, рассказал Кургинян. Однако, по его словам, когда около двух лет назад он встретил своих бывших студентов, то узнал от них, что Булгаров посвятил свою жизнь исламу. «Я спросил у ребят: «Как Рахим?» Они ответили, что он… обратился в ислам».

По словам преподавателя колледжа Гора Кургиняна, молодой человек был одним из лучших студентов и мечтал открыть свой бизнес: автомастерскую по дороге в свой аул.

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После окончания колледжа Булгаров работал на ферме и на стройке в Икон-Халке, рассказал агентству близкий родственник молодого человека.

Автор статьи отмечает, что в 2013–2014 годах аул начал меняться, и многие местные мужчины стали ходить в мечеть, практиковать ислам, причем иногда самые строгие его направления, отмечает агентство.

Как рассказал имам мечети в Икон-Халке Абдулла Кумыков, если раньше в мечеть на пятничную молитву приходили только около десяти человек, то сейчас их уже 40–50. По словам Кумыкова, Булгаров впервые пришел в мечеть около 18 месяцев назад и приходил молиться регулярно до самого своего отъезда.

Как сообщал УНИАН, в международном терминале аэропорта Стамбула вечером 28 июня произошли взрывы. Атаки совершили трое смертников, рассказал губернатор Стамбула Васип Шахин. Власть отмечает, что большинство из 43 погибших являются гражданами Турции, однако среди них было 13 иностранцев. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".