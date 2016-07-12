Назначена дата предварительных слушаний по делу об убийстве Немцова

Заседание пройдет в закрытом режиме, передает meduza.io.

Как ожидается, на этом заседании обвиняемые подтвердят свое намерение просить о суде присяжных, после чего будет назначена дата отбора коллегии.

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Как сообщал УНИАН, дело об убийстве российского политика Бориса Немцова было направлено в суд в конце июня. Перед судом предстанут пять человек - Заур Дадаев, Шадид и Анзор Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Они обвиняются в совершении убийства по заказу и в незаконном обороте оружия.