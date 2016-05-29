Интерпол объявил в розыск обвиняемого в организации убийства Немцова

На сайте Интерпола появилась карточка с данными о розыске бойца батальона «Север» МВД Чечни Руслана Мухудинова, который обвиняется в организации убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

В карточке отмечается, что 29-летний Мухудинов разыскивается международной организацией по обвинениям в убийстве и незаконном обороте оружия, сообщает Slon.ru.

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Россия объявила Мухудинова в международный розыск в ноябре 2015 года, месяцем позже «Росбалт» со ссылкой на источники сообщил, что российские правоохранительные органы передали в Интерпол информацию для организации розыска.

В феврале 2016 года адвокат семьи Немцова заявлял, что Интерпол уже ищет Мухудинова. Тогда он отмечал, что на сайте Международной уголовной полиции нет информации о розыске Мухудинова, но обещал, что «постарается, чтобы ее там разместили».

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы. В декабре следствие назвало дело об убийстве раскрытым: Мухудинов был назван его организатором и заказчиком, при этом о его возможных мотивах ничего не сообщалось.

Обвинения в убийстве были предъявлены Зауру Дадаеву, Анзору и Саиду Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Батаеву, которые, по версии российского следствия, были непосредственными исполнителями преступления.