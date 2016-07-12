В Евросоюзе заявили о снижении потока мигрантов с апреля

Об этом заявил исполнительный директор пограничного агентства Frontex Фабрис Леггери, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеКаждый второй житель Евросоюза считает мигрантов обузой - опрос

"За первые шесть месяцев 2016 года насчитывалось 360 тыс. нелегальных въездов в ЕС, и это больше, чем в прошлом году, но наплыв снижается с апреля", - сказала он.

По словам Фабриса Леггери, Италия обогнала Грецию в качестве основной точки входа и большинство мигрантов в настоящее время направляются в Европу из Ливии. Около 750 человек прибывают в Италию ежедневно по сравнению с 50 в Греции.

В 2015 году Frontex зарегистрировало более 1,5 млн незаконных пересечений границ в Европе, в основном в Греции.