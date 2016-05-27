Евросоюз будет отслеживать мигрантов в море с помощью беспилотников
Для наблюдения за своими морскими границами Евросоюз намерен закупить беспилотные летательные аппараты на сумму 67 млн евро.
Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на ответ правительства Германии на запрос одного из депутатов бундестага, передает Deutsche Welle. Эти беспилотники будут предназначены в первую очередь для того, чтобы отслеживать резиновые лодки, на которых мигранты стремятся достичь берегов европейского континента и островов.
Читайте такжеВ Германии приняли закон об обязательных курсах языка и культуры для мигрантов
Помимо этого, дроны должны помочь в проверке соблюдения норм защиты окружающей среды, в частности контроля за объемами вредных выбросов в атмосферу.
После того как в марте этого года был закрыт так называемый балканский маршрут, по которому мигранты из Северной Африки попадали в Европу, и было подписаносоглашение с Турцией о возвращении нелегальных мигрантов, беженцы стали все чаще пользоваться морскими путями, чтобы добраться до европейских стран.