Евросоюз будет отслеживать мигрантов в море с помощью беспилотников

Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на ответ правительства Германии на запрос одного из депутатов бундестага, передает Deutsche Welle. Эти беспилотники будут предназначены в первую очередь для того, чтобы отслеживать резиновые лодки, на которых мигранты стремятся достичь берегов европейского континента и островов.

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Помимо этого, дроны должны помочь в проверке соблюдения норм защиты окружающей среды, в частности контроля за объемами вредных выбросов в атмосферу.

После того как в марте этого года был закрыт так называемый балканский маршрут, по которому мигранты из Северной Африки попадали в Европу, и было подписаносоглашение с Турцией о возвращении нелегальных мигрантов, беженцы стали все чаще пользоваться морскими путями, чтобы добраться до европейских стран.