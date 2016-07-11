Контингент сил США в Ираке будет расширен до 4647 человек

Об этом сообщил глава Пентагона Эштон Картер, передает Русская служба Би-би-си.

Таким образом, контингент американских сил в Ираке расширится до 4647 человек.

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Большая часть американских военных займется обустройством авиабазы в Кайаре, которая расположена в 40 километрах к югу от Мосула и на прошлой неделе была занята правительственными войсками. США и их союзники по коалиции в Ираке намерены использовать базу как перевалочный узел.

По словам Картера, американские специалисты, в том числе инженеры и эксперты по логистике, должны помочь иракским военным в планировании операций по восстановлению контроля над самим Мосулом, занятым сейчас боевиками "ИГ".

"Дополнительные силы США привнесут в кампанию уникальный опыт и окажут важнейшую поддержку иракским войскам в ключевой момент борьбы", - заявил Картер в ходе своего визита в Багдад.

Ранее Картер отмечал, что американские военные советники будут готовы сопровождать иракские подразделения в ходе наступательных операций, если возникнет такая необходимость.