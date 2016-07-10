В Ираке армия отбила у ИГИЛ главную авиабазу под Мосулом

Военные из правительственных сил Ирака при поддержке авиации США практически без боя смогли получить контроль над главной авиабазой Мосула. Об этом сообщила иракская армия, передает Русская служба ВВС.

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В свою очередь премьер-министр Ирака Хайдер Абади приветствовал захват базы и заявил, что это важный шаг перед наступлением на сам город.

Как известно, Мосул - второй по величине город Ирака, родина Саддама Хусейна. "Исламское государство" захватило город и приграничные области летом 2014 года.