Иран спешно перевооружает ”Хизбаллу”

Иранское правительство за последние три недели поставило в Сирию огромное количество оружия и боеприпасов, включая ракеты различной дальности действия, пишет газета Yediot Ahronot со ссылкой на "высокопоставленного командира Корпуса стражей исламской революции", который дал интервью арабоязычной газете al-Sharq al-Awast.

По данным издания, сейчас это оружие в спешном порядке различными путями направляется на юг Ливана: "Хизбалла", Иран и Сирия готовятся ко "второму раунду" противостояния с Израилем.

Каналы поставок оружия все еще открыты, боевики планируют получить ракеты и другое военное снаряжение в ближайшие недели. Стражи исламской революции, как пишет газета, открыли в Дамаске оперативный штаб, который занимается организацией поставок вооружений "Хизбалле".

Кроме того, одному из высших функционеров иранского МИДа специально поручено наладить пути оказания "Хизбалле" финансовой и материально-технической поддержки. На эти цели Тегеран уже выделил около 150 миллионов долларов.

Несмотря на то, что лидеры боевиков заявляют, что оказывают помощь населению юга Ливана из собственных средств, большинство наблюдателей не сомневаются, что финансирование восстановления разрушенных войной зданий производится из средств, поступающих "Хизбалле" из Тегерана. Радикальная группировка уже начала выплату ливанцам компенсаций за имущество, утраченное в ходе боевых действий. Суммы выплат достигают 15 тысяч долларов.

Лента.ру