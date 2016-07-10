Бои за Алеппо в Сирии: во время обстрелов погибли 38 мирных жителей (фото)

Об этом сообщают наблюдатели из Сирийской обсерватории по правам человека, передает Reuters.

Вследствие обстрела погибли не менее 38 человек, среди них 14 детей и 13 женщин. Правительственные войска продолжают наступление, чтобы полностью окружить удерживаемые оппозицией районы города.

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Несмотря на объявленное ранее перемирие, войска Асада на этой неделе продолжили наступление в сторону единственной ведущей в удерживаемую оппозицией часть Алеппо дороги – Кастелло. По информации источников, их позиции сейчас находятся в 500-1000 метров от шоссе.

Алеппо с населением около двух миллионов человек на протяжении нескольких лет остается разделенным между повстанческими силами и войсками Асада. Полный захват его будет одним из крупнейших достижений режима Башара Асада.