Бои за Алеппо в Сирии: во время обстрелов погибли 38 мирных жителей (фото)
В субботу сирийские оппозиционные силы продолжили обстреливать подконтрольную режиму Асада часть второго по величине города страны Алеппо.
Об этом сообщают наблюдатели из Сирийской обсерватории по правам человека, передает Reuters.
Вследствие обстрела погибли не менее 38 человек, среди них 14 детей и 13 женщин. Правительственные войска продолжают наступление, чтобы полностью окружить удерживаемые оппозицией районы города.
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Несмотря на объявленное ранее перемирие, войска Асада на этой неделе продолжили наступление в сторону единственной ведущей в удерживаемую оппозицией часть Алеппо дороги – Кастелло. По информации источников, их позиции сейчас находятся в 500-1000 метров от шоссе.
Алеппо с населением около двух миллионов человек на протяжении нескольких лет остается разделенным между повстанческими силами и войсками Асада. Полный захват его будет одним из крупнейших достижений режима Башара Асада.