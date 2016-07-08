Дополнительные батальоны, ПРО и киберзащита: Столтенберг рассказал, как альянс усилит систему обороны

Об этом по результатам первого дня саммита в пятницу в Варшаве на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает собственный корреспондент УНИАН.

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”Сегодня мы сделали следующий шаг - мы решили усилить наше военное присутствие на востоке альянса четырьмя батальонами в Польше, Эстонии, Латвии и Литве на ротационный основе. Эти батальоны будут многонациональными”, - сообщил он.

По мнению генсека НАТО, это означает, что ”атака на одного союзника будет расценена как атака на весь альянс”.

Генсек также сообщил, что Канада будет заниматься батальоном в Латвии, Германия возглавит батальон в Литве, Великобритания - в Эстонии и США - в Польше.

”Наше присутствие начнется в следующем году. Это - важный шаг, но это только одна часть больших усилий, включая план относительно присутствия на Юго-Востоке, который будет построен вокруг многонациональной бригады в Румынии”, - добавил Столтенберг.

Кроме того, было принято решение об инициативы из операционных возможностей противоракетной обороны НАТО. ”Это значит, что корабли США, которые базируются в Испании, радар в Турции и перехват с румынской стороны сейчас будут работать вместе под командованием и контролем НАТО”, - отметил генсек альянса.

При этом он подчеркнул, что эта система направлена исключительно на оборону и не представляет угрозы России.

Также было признано киберпространство новой сферой деятельности. ”Мы усиливаем нашу коллективную безопасность во всех сферах”, - сказал Столтенберг.

Генсек выразил убеждение, что безопасность НАТО ”базируется на готовности наших союзников”. ”Современные вызовы требуют современного альянса и соответствующих ресурсов, поэтому сегодня мы пересмотрели и подтвердили инвестиционные обязательства в сфере обороны”, - отметил он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО не хочет новой холодной войны и новой гонки вооружений и не ищет конфронтации. ”В то время, когда мы усиливаем нашу оборону и содержание, мы продолжаем искать конструктивного диалога с Россией... Россия не может и не должна быть изолированной. С увеличением военной деятельности в и вокруг Европы, мы заинтересованы согласовать правила с Россией. Нам нужно приложить все усилия, чтобы избежать ошибок и несчастных случаев”, - сказал генсек альянса.

Столтенберг напомнил, что на следующей неделе состоится заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов, где он проинформирует Россию о решении саммита.

Как сообщал УНИАН, в столице Польши Варшаве начал работу двухдневный саммит Североатлантического альянса на уровне глав государств и правительств, в рамках которого состоится заседание Комиссии Украина-НАТО.

Участие в саммите примут 58 делегаций со всего мира, среди которых 28 из государств НАТО, 26 из партнерских стран и делегаций из штаб-квартир НАТО, Всемирного банка, ООН и Евросоюза.