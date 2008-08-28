Армия и спасатели закупают в Южной Осетии овощи и фрукты

Минобороны и МЧС РФ начали закупки у населения Южной Осетии овощей и фруктов для своих нужд, сообщил на заседании оперативного штаба по ликвидации вооруженного конфликта на территории Южной Осетии глава МЧС Сергей Шойгу. "У местного населения закупаются помидоры, огурцы, лук, картофель, фрукты", - отметил он.

По словам главы МЧС, это даст возможность для местного населения хоть как-то заработать. "В Южную Осетию авиация доставляет строительные материалы, а оттуда вывозятся овощи и фрукты, закупленные у местного населения", - цитирует министра РосБизнесКонсалтинг.