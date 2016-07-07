Минобороны Польши: Укрепление восточного фланга НАТО – гарантия защиты от России

Об этом в интервью информагентству IAR заявил министр обороны Польши Антони Мацеревич, передает Польское радио.

"Укрепление восточного фланга НАТО гарантирует защиту Польши от агрессивного поведения России", - заявил он.

В преддверии саммита НАТО в Варшаве министр обороны Польши подчеркнул, что дислокация войск Альянса в Польше и странах Балтии не будет чем-то вроде учений. "Речь идет о войсках, структуры и вооружения которых будет достаточно для того, чтобы противостоять агрессору", - сказал глава Минобороны Польши.

Читайте такжеВ НАТО объяснили, почему Россия является одной из "непредсказуемых опасностей" для Альянса

Антони Мацеревич также подчеркнул, что командование всех сил, укрепляющих восточный фланг НАТО, будет размещено в Польше.

Отвечая на вопрос о материально-технической подготовке к принятию Польшей войск союзников, Антони Мацеревич сообщил, что большинство вопросов по этому поводу уже согласованы.

Он также отметил, что на днях было принято решение о том, что финансированием баз и мест дислокации союзников на территории Польши будет заниматься непосредственно Североатлантический альянс.

Ранее министр обороны Польши Антони Мацеревич выразил надежду, что решения, принятые на саммите НАТО, заставят РФ отступить с украинских территорий.