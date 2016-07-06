В Лондоне неисправность путей в метро заставила 1 тысячу пассажиров идти по туннелю пешком

Об этом, как передает BBC, сообщила управляющая метрополитеном компания Transport for London.

Пассажиры более 5 минут шли пешком по туннелям вдоль рельсов после того, как поезд остановился в районе станции Shepherd's Bush в центре Лондона.

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Остановка движения была связана с поломкой рельсового полотна.

Эвакуация прошла в штатном режиме, никто не пострадал, отметили в TfL.

Из-за происшествия было прекращено движение по части центральной линии метро между станциями Marble Arch и White City. На остальных участках линии поезда ходили с большими задержками.