В Лондоне неисправность путей в метро заставила 1 тысячу пассажиров идти по туннелю пешком
08:05, 06 июля 2016Мир
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Около 1 тысячи пассажиров лондонского метро были эвакуированы из остановившегося поезда вечером 5 июля.
Пассажиры метро были вынуждены пройтись по туннелю пешком / видео BBC
Об этом, как передает BBC, сообщила управляющая метрополитеном компания Transport for London.
Пассажиры более 5 минут шли пешком по туннелям вдоль рельсов после того, как поезд остановился в районе станции Shepherd's Bush в центре Лондона.
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Остановка движения была связана с поломкой рельсового полотна.
Эвакуация прошла в штатном режиме, никто не пострадал, отметили в TfL.
Из-за происшествия было прекращено движение по части центральной линии метро между станциями Marble Arch и White City. На остальных участках линии поезда ходили с большими задержками.
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