В Одессе сошедший с рельсов трамвай столкнулся с грузовиком (видео)
16:29, 27 апреля 2016Общество
1124
В Одессе сегодня, 27 апреля, сошедший с рельсов трамвай столкнулся с грузовиком.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь управления патрульной полиции Одессы Алла Марченко, ДТП случилось в районе Глухого моста (Пересыпь), со стороны улицы Балковской.
Читайте такжеВ Харькове столкнулись "скорая" и пассажирский автобус, есть жертвы (фото)
«На месте работает следователь, а также техники – необходимо вагон поставить на рельсы», - отметила Марченко. По ее данным, пассажирка трамвая получила травмы.
По предварительным данным, трамвай сошел с рельсов на повороте, в результате чего оказался на автодороге, где столкнулся с грузовым автомобилем.
В вагоне разбиты стекла, на корпусе – значительные вмятины, также в результате удара повреждена электрическая опора.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter