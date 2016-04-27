В Одессе сошедший с рельсов трамвай столкнулся с грузовиком (видео)

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь управления патрульной полиции Одессы Алла Марченко, ДТП случилось в районе Глухого моста (Пересыпь), со стороны улицы Балковской.

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«На месте работает следователь, а также техники – необходимо вагон поставить на рельсы», - отметила Марченко. По ее данным, пассажирка трамвая получила травмы.

По предварительным данным, трамвай сошел с рельсов на повороте, в результате чего оказался на автодороге, где столкнулся с грузовым автомобилем.

В вагоне разбиты стекла, на корпусе – значительные вмятины, также в результате удара повреждена электрическая опора.