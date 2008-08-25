США: Россия должна уважать суверенитет Грузии
20:41, 25 августа 2008Мир
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И никаких "независимых республик"
Признание независимости Абхазии и Южной Осетии в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств со стороны РФ будет "неприемлемым". С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента США Роберт Вуд. "Россия должна уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии", - цитирует Reuters слова представителя Госдепа.
Представитель администрации президента США Тони Фратто со своей стороны заявил, что Белый дом пересматривает "все отношения" с Россией в связи с просьбой российских парламентариев к президенту РФ Дмитрию Медведеву признать независимость Южной Осетии и Абхазии, передает агентство France Presse.
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