США: Россия должна уважать суверенитет Грузии

Признание независимости Абхазии и Южной Осетии в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств со стороны РФ будет "неприемлемым". С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента США Роберт Вуд. "Россия должна уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии", - цитирует Reuters слова представителя Госдепа.

Представитель администрации президента США Тони Фратто со своей стороны заявил, что Белый дом пересматривает "все отношения" с Россией в связи с просьбой российских парламентариев к президенту РФ Дмитрию Медведеву признать независимость Южной Осетии и Абхазии, передает агентство France Presse.