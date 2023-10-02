В ноября в церкве Святого семейства состоится инаугурационная месса, во время которой будут освещены четыре башни евангелистов.

После более чем 140-летнего ожидания наконец-то завершено строительство пяти центральных башен знаменитой базилики Святого Семейства в Барселоне (Sagrada Familia).

Когда будет закончена шестая и последняя центральная башня, что ожидается в 2026 году, строительство церкви, начатое в 1882 году, будет завершено. Об этом пишет CNN.

Проект церкви был разработан знаменитым каталонским архитектором Антонио Гауди. Он решили, что монументальное сооружение будет состоять из 18 огромных башен веретенообразной формы, каждая из которых будет символизировать разные библейские персонажи - 12 апостолов, четырех евангелистов, Деву Марию и Иисуса.

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Отмечается, что на прошлой неделе последняя скульптурная часть была установлена на башне Евангелиста Матфея, а башню Иоанна Богослова увенчала фигура орла.

"Четыре башни евангелистов закончены! Скоро мы будем отмечать эту веху в строительстве!", - говорится в сообщении базилики в Facebook.

12 ноября в церкве состоится инаугурационная месса, во время которой будут освещены четыре башни евангелистов. В базилике заявили, что они будут подсвечены до Рождества.

Там добавили, что башни Марка и Луки ранее в прошлом году были увенчаны фигурами льва и лисицы соответственно.

Четыре башни евангелистов имеют высоту 135 метров. В конце 2021 года на вершине башни Девы Марии высотой 138 метров была установлена огромная 12-конечная звезда в ознаменование завершения ее строительства.

По данным базилики, оставшаяся башня, представляющая Иисуса Христа, будет иметь высоту 172,5 метра, она будет завершена четырехконечным крестом высотой 17 метров.

Грандиозный проект - интересные факты о Саграда Фамилия

Монументальное сооружение рассчитано на размещение около 13 тысяч человек.

Когда Гауди умер в 1926 году, было построено лишь около 10-15% проекта, включая один трансепт, склеп и часть стены апсиды.

И без того медленное строительство, ведущееся исключительно на пожертвования, было прервано в конце 1930-х годов из-за гражданской войны в Испании. Тогда большая часть проектов и моделей Гауди, чья место упокоения находится под базиликой, была уничтожена. Текущие проекты основаны на сохранившихся и реконструированных материалах, а также на переосмысленной адаптации оригинала.

В 1984 году здание было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2010 году оно было освящено Папой Бенедиктом XVI для религиозного богослужения.

Строительство церкви велось незаконно в течение 137 лет, вплоть до 2019 года, когда городским советом Барселоны наконец было выдано разрешение на строительство. Власти лишь в 2016 году обнаружили "аномалию", что разрешение на строительство так и не было предоставлено. администрация базилики будет выплачивать в городскую казну компенсацию в размере $41 млн на протяжении 10 лет.

Когда строительство будет завершено, Саграда Фамилия станет самой высокой церковью в мире, обогнав Ульмский собор в Германии.

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