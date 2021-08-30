Это тридцатый украиноязычный аудиогид в зарубежном музее, который заработал в рамках инициативы жены президента Украины Елены Зеленской.

В барселонском музее "Собор Саграда Фамилия" запустили украиноязычный аудиогид.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в рамках инициативы супруги президента Украины Елены Зеленской в Испании заработал первый украиноязычный аудиогид. Он стал тридцатым в сети аудиогидов по всему миру.

Отныне украинский звучит и в легендарном музее "Собор Саграда Фамилия" (г.Барселона). Запуск стал возможным благодаря сотрудничеству посла Украины в Королевстве Испания Сергея Погорельцева с директором музея Шавьером Мартинесом.

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"Очень символично, что проект приурочен именно к 30-летию независимости Украины, и мы запускаем 30-й аудиогид в очень особенном месте. Украинский звучат в историческом и культовом музее - "Соборе Саграда Фамилия", первый камень в фундамент которого был заложен еще в 1882 году. Для распространения украинского языка в мире присутствие в заведении такого масштаба - это важнейший шаг", - рассказала Зеленская.

Музей "Собор Саграда Фамилия" известен тем, что сначала его строительством занимался архитектор Франсиско дель Вильяр, который и разработал первоначальный проект в неоготическом стиле. Через год дель Вильяр покинул проект, а руководство взял Антонио Гауди. Гауди проработал над созданием собора Саграда Фамилия 40 лет своей жизни. Сейчас музей находится на финальной стадии строительства, которое планируют завершить в 2026 году.

Работа над украиноязычным аудиогидом продолжалась с февраля текущего года в рамках проекта культурной дипломатии, которым занимается первая леди Украины с целью популяризации и расширения использования украинского языка за рубежом.

Напомним, ранее в рамках инициативы Зеленской были запущены украиноязычные аудиогиды в Северной Македонии, Великобритании, Кении, Греции и других странах мира.

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Автор: Виктория Токарева