Торжественная церемония открытия состоится на следующей неделе. Звезду зажгут одновременно с восемью сотнями окон башни.

Пятитонную звезду с 12 лучами установили на легендарном соборе Саграда Фамилия в Барселоне.

Как говорится в сюжете ТСН, это историческое событие для города, поскольку это будет означать полное завершение возведения самой высокой башни храма — имени Девы Марии. Торжественная церемония открытия состоится на следующей неделе. Звезду зажгут одновременно с восемью сотнями окон башни. Все это будет символизировать плащ Богородицы.

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Что такое Саграда Фамилия

Саграда Фамилия – самый амбициозный проект испанского архитектора Антонио Гауди. Строительство собора началось почти 140 лет назад и продолжается по сей день. Дата завершения все время переносилась. Сейчас это 2026 год, однако уже звучат предположения, что к этому сроку достроить все-таки не успеют.

Как сообщал УНИАН, 30 августа в музее "Собор Саграда Фамилия" запустили украиноязычный аудиогид. Запуск стал возможным благодаря сотрудничеству посла Украины в Королевстве Испания Сергея Погорельцева с директором музея Шавьером Мартинесом.

Автор: Ирина Погорелая