СМИ: Евросоюз завтра продолжит экономические санкции против России

"Экономические санкции против России будут продолжены в пятницу, 1 июля. Письменные процедуры для этого процесса начинаются сегодня и заканчиваются в пятницу", – написал корреспондент радио "Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в "Твиттере".

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В последнее время в ЕС звучали призывы к постепенному снятию с России санкций в обмен на частичное выполнение ею минских договоренностей.

В настоящее время официальная позиция руководства Евросоюза и стран-членов, а также руководства США и других стран G7, заключается в том, что санкции в отношении России, наложенные за ее агрессию на востоке Украины, будут отменены только после полного выполнения Россией минских договоренностей.

17 июня ЕС согласовал продление до середины 2017 года действия санкций, введенных против России за аннексию Крыма.