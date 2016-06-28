Порошенко ожидает позитивных сообщений о санкциях против России на саммите ЕС

Об этом он сообщил журналистам в Брюсселе по итогам переговоров с руководством ЕС, передает пресс-служба главы государства.

«Сегодня мы подробно обсудили вопрос санкций, санкции - это решение есть для нас чрезвычайно важным и мы должны эффективно работать над этим вопросом до самой последней минуты. Мы ожидаем позитивных сообщений (о продлении санкций - УНИАН) в конце работы завтрашнего саммита ЕС, заседания Европейского Совета», - отметил президент.

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В то же время Глава государства отметил, что для продолжения действия санкций украинские дипломаты должны работать и дальше. "Мы абсолютно уверены, что нас услышали и решение должно быть положительным. Но ни в коем случае нельзя говорить о том, что все уже решено - борьба должна вестись до последней минуты", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Европейский Союз продлил экономические санкции против России из-за ее действия в Украине еще на полгода. Соответствующее решение было принято в рамках Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER).

Санкции продлены еще на полгода - до 31 января 2017 года. Это решение должно быть окончательно принято Советом ЕС.

Напомним, РФ в марте 2014 года после введения своих войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружения и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Евросоюз, США и другие страны ввели санкции против РФ в ответ на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.

Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, ограничение импорта и экспорта, торговли, в частности нефтью, газом и вооружением.