Предполагаемого убийцу пилота российского Су-24 оставили под стражей почти на год

Челик должен был быть освобожден накануне по одному из пунктов обвинения, однако ввиду наличия вердиктов по другим статьям уголовного кодекса, срок его пребывания в заключении был продлен, передает Анадолу.

В частности, Челик был приговорен к 2,5 летнему тюремному заключению и штрафу в размере 2 тыс. лир за подделку денежных купюр. Ему придется просидеть в тюрьме до 8 июня 2017 года.

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При этом прокуратура города Измир ведет расследование в отношении Челика по обвинению в убийстве российского пилота Су-24.

Напомним, 31 марта в Турции был задержан Альпарслан Челик — человек, взявший на себя ответственность за убийство Олега Пешкова, пилота сбитого Су-24 ВКС РФ.

3 апреля суд Турции арестовал Челика по обвинению в незаконном ношении и хранении оружия. В ходе заседания суда Челик отрицал обвинения в свой адрес. При этом в письменных показаниях он признался, что приказал взять россиянина в плен, но не стрелять в него. Однако Челик признает, что ответственность за смерть Пешкова лежит на нем.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны. Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его экипаж 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства. В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

Один из двух пилотов сбитого самолета Олег Пешков умер после катапультирования, однако второй был спасен и доставлен на российскую военную базу в Сирии. Тело погибшего Турция передала России.

Россия заявляет, что пилота сбитого Турцией бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова, который катапультировался и пытался совершить безопасную посадку, убил турецкий гражданин по имени Альпарслан Челик.