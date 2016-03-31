В Турции задержали предполагаемого убийцу пилота российского Су-24

О задержании сообщил телеканал Haber Turk, передает Медуза.

По данным канала, Челик был взят под стражу в Измире, куда приехал вместе с друзьями. Всего в группе было 14 человек, у них был обнаружен один автомат Калашникова с большим количеством патронов.

Газета Hurriyet, также сообщившая о задержании Челика, пишет, что в Измире он праздновал возвращение из Сирии. Газета не уточняет, связан ли его арест с убийством российского летчика.

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Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его экипаж 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства. В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

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Один из двух пилотов сбитого самолета Олег Пешков умер после катапультирования, однако второй был спасен и доставлен на российскую военную базу в Сирии. Тело погибшего Турция передала России.

Россия заявляет, что пилота сбитого Турцией бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова, который катапультировался и пытался совершить безопасную посадку, убил турецкий гражданин по имени Альпарслан Челик.