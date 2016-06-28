Турция отказалась выплачивать России компенсацию за сбитый Су-24

Как заявил премьер-министр Бинали Йылдырым, речь идет лишь об извинениях перед Москвой, передает РБК со ссылкой на NTV.

"Мы лишь выразили России свои сожаления в связи с произошедшим", — заявил премьер после выступления перед депутатами турецкого парламента.

Читайте такжеУ Эрдогана подтвердили призыв к восстановлению отношений с Россией

В ходе выступления перед парламентариями Йылдырым сказал об "оттепели" в отношениях Москвы и Анкары. "Непрямой контакт между двумя лидерами, наконец, дал результат, — сказал Йылдырым. — Мы можем сказать, что находимся в начале процесса нормализации отношений между Турцией и Россией".

Ранее 28 июня Йылдырым заявлял, что Турция в случае необходимости готова выплатить России компенсацию за сбитый самолет Су-24.

27 июня в Кремле заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за сбитый российский самолет Су-24 и готов сделать все возможное для восстановления отношений между РФ и Турцией.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, который нарушил воздушное пространство Турции.

Сообщалось, что российский самолет Су-24 несколько раз предупреждали на английском и русском языках, прежде чем тот вторгся в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегло Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые опасные последствия.

После этого отношения двух стран резко ухудшились: Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".