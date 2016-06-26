Глава МИД Ирландии прокомментировал заявление о референдуме по объединению с Северной Ирландией

Заместитель лидера Северной Ирландии Мартин Макгиннесс призвал в пятницу к голосованию с целью объединить Ирландию. Однако его требования были отвергнуты пробританським первым министром Арлин Фостер, а также премьер-министром Ирландии Эндой Кенни.

"Я разделяю мнение, что на каком-то этапе в будущем объединение было бы в интересах народа, но только тогда, когда будет согласие большинства в Северной Ирландии," - заявил глава МИД Ирландии Чарли Фленеган, передает Европейская правда.

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"Сейчас мы имеем ситуацию после референдума, на котором Британия проголосовала за выход из ЕС. Любые дальнейшие референдумы в Северной Ирландии вызвали бы больший уровень разделения, чем мы имеем сейчас", - пояснил министр.

Ранее премьер-министр Ирландии Энда Кенни заявила, что отношения между Ирландией и Северной Ирландией "требуют тщательного изучения" после выхода Великобритании из ЕС.

Как сообщал УНИАН, на референдуме 23 июня почти 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. Сейчас петицию за повторный референдум о Brexit подписали уже 2 млн человек.