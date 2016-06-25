Петицию за повторный референдум о Brexit подписали уже 2 млн человек

Автор воззвания Уильям Оливер Хили настаивает, что явка при принятии исторического решения не должна быть ниже 75%, если разрыв между победителями и проигравшими составляет менее 20%, передает Русская служба Би-би-си.

Количество сторонников проведения повторного референдума стремительно растет. Петиция, подписаться под которой могут лишь граждане и Великобритании или люди, постоянно проживающие в стране, появилась в пятницу днем. За первые 12 часов ее подписали 555 тысяч человек.

Читайте такжеГлавы МИД стран-основательниц Евросоюза призвали Британию как можно быстрее выйти из ЕС

К полудню в субботу под петицией, размещенной на сайте парламентастраны, подписались уже около миллиона человек. К этому моменту каждую минуту под петицией появлялось около 1000 новых подписей.

Парламент обязан рассматривать любую петицию, набравшую более 100 тысяч подписей. Правительство Великобритании должно в обязательном порядке отвечать на петиции, набирающие больше 10 тысяч подписей.

Два миллиона британцев таким образом высказало недовольство итогами референдума о членстве в ЕС, в котором почти 52% избирателей высказались за выход из Евросоюза. В абсолютных значениях это решение поддержало 16,8 млн избирателей против 15,7 млн человек, желающих остаться в ЕС. Явка составила 72%. В Лондоне с заметным отрывом победили сторонники сохранения членства в ЕС.