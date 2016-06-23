Норвегия отправит в Сирию военных для борьбы с ИГИЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

В соответствии с утвержденным планом правительства, контингент из 60 норвежских солдат будет проводить обучение, консультации и оперативную поддержку групп, ведущих борьбу против радикальных исламистов.

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Ранее предполагалось, что норвежцы будут обучать сирийских оппозиционеров только за пределами Сирии.

"Поскольку прогресс в борьбе против ИГИЛ оказался лучше, чем ожидалось, очень важно, чтобы силы коалиции могли также обучать, консультировать и оказывать оперативную поддержку местным группам на сирийской территории", - сообщила министр обороны Норвегии Ине Эриксен Серейде.

Норвежские войска развернут в Сирии в течение лета, базироваться они будут в Иордании.