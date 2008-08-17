Назначены слушания в Международном суде по иску Грузии против России

Председатель Международного суда ООН Розалин ХИГГИНЗ назначила на 8-10 сентября слушания по вопросу о временных мерах, на принятии которых настаивает Грузия в связи с иском против России.

Как передает «Новости-Грузия», Р.ХИГГИНЗ в направленном российским и грузинским властям послании, текст которого распространен в Гааге, сообщает, что по итогам предстоящих заседаний суд, прежде всего, должен определить, обладает ли он юрисдикцией в отношение поданного Грузией иска и отвечает ли ситуация условиям, в которых следует потребовать принятие временных мер, направленных на защиту грузинских граждан.

"Приняв во внимание серьезность ситуации, председатель, действуя на основе статьи 74, параграфа 4 Устава Суда, настоятельно призывает стороны действовать таким образом, чтобы любое постановление, которое Суд может издать в связи с просьбой о временных мерах, возымело необходимый эффект," - говорится в послании.

Председатель Международного суда ООН подчеркивает, что слушания с целью принятия решения о временных мерах должны состояться срочно. В то же время, дата их начала определена таким образом, чтобы дать возможность сторонам обеспечить должным образом свое представительство.

Международный суд ООН может обязать Россию принять временные меры, либо решить, что ситуация не отвечает условиям, которые бы требовали их принятия. Если суд подтвердит, что обладает юрисдикцией в отношении иска Грузии, он в дальнейшем будет рассматривать его по существу.

Как сообщалось, Грузия 12 августа подала иск в отношении России, обвинив ее в нарушении международной Конвенции об устранении всех форм расовой дискриминации, утверждая, что Россия "нарушила свои обязательства по Конвенции в определенные периоды своего вмешательства в Южной Осетии и Абхазии" с 1990 года по август 2008-го.

В связи с иском Грузия 14 августа внесла в Международный суд просьбу, чтобы суд указал РФ на необходимость принятия временных мер, направленных на защиту грузинских граждан. При этом Грузия утверждает, что "с начала 1990-х годов, действуя вместе с сепаратистскими силами и наемниками в грузинских регионах Южная Осетия и Абхазия, Российская Федерация систематически проводила политику этнической дискриминации, направленную против этнических грузин и других групп населения в этих регионах".