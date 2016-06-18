Американская система ПРО угрожает России - Путин

Об этом он сказал на встрече с иностранными журналистами, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Мы примерно знаем, в каком году американцы получат новую ракету, которая будет уже не 500 километров, а больше, и с этого момента они начнут угрожать нашему ядерному потенциалу. Мы по годам знаем, что будет происходить. И они знают, что мы знаем", - отметил президент РФ.

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"К чему это (развертывание американской ПРО в Европе - ред.) все приведет - я не знаю, но я знаю точно, что мы вынуждены будем отвечать. Только я уже заранее знаю, что нас будут обвинять в агрессивном поведении, хотя это только ответ. Но ясно, что мы должны будем обеспечивать безопасность. Не только свою. Нам очень важно обеспечить стратегический баланс в мире", - сказал Путин.

Российский президент также отметил, что США "не хотят" сотрудничать с Россией, отвергают ее предложения и "действуют по своему плану".

"Вы можете мне верить или нет, но мы предлагали конкретные варианты сотрудничества, они реально были все отклонены", - повторил он.

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Ранее президент РФ заявлял, что Россия будет вынуждена принимать ответные меры, чтобы минимизировать "угрозу", которую якобы представляет размещение элементов ПРО США в Румынии.

Отношения России и Запада сильно ухудшились после российской агресии в Украине и аннексии Крымского полуострова.

В настоящее время Россия и страны НАТО усиливают военное присутствие у границ государств Восточной Европы-членов альянса.