Путин обещает взять Румынию "под прицел", чтобы минимизировать "угрозу" от ПРО

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции, передает ТАСС.

"Мы будем вынуждены сейчас соответствующим образом отреагировать, и если вчера еще те части территории Румынии, которые просто не знали, что такое быть под прицелом, сегодня придется нам произвести определенные действия, которые будут обеспечивать нашу безопасность", - заявил он.

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Российский президент отметил, что в Румынии размещаются ракеты дальностью 500 км, а через несколько лет это будут ракеты дальностью 1 тыс. км.

"Мы даже знаем срок, когда эти ракеты будут поставлены на вооружение. Но как же это нам не угрожает? Еще как угрожает нашим ядерным силам. Но хуже другое, хуже то, что в эти компактные установки могут быть погружены ударные комплексы, ударные ракеты прямо сейчас, а это дальность 2 тыс. 400 км", - заметил Путин.

Также, по его словам, размещение ПРО США в Европе негативно отражается на экономическом сотрудничестве ЕС и РФ.

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Ранее УНИАН сообщал, что 12 мая, на румынской базе Девеселу состоялась церемония подтверждения оперативной готовности американского комплекса ПРО "Иджис" наземного базирования. 13 мая в городке Редзиково в Польше состоялась церемония закладки камня под строительство базы для аналогичных американских комплексов ПРО "Иджис". Обе базы создаются в рамках второго и третьего этапов плана США и НАТО по развертыванию европейской ПРО.

Помощник американского госсекретаря Фрэнк Роуз заявил, что создаваемые США в европейских странах системы противоракетной обороны не направлены против России и не могут подорвать ее стратегический потенциал. "Системы ПРО США и НАТО нацелены на угрозы баллистических ракет, размещенных за пределами Евроатлантического региона", - сказал Роуз.