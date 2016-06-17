Премьер Испании выразил недовольство планами Кэмерона приехать в Гибралтар

По словам Рахоя, он хочет, чтобы Британия осталась в Евросоюзе. Однако он подчеркнул, что Испания рассматривает Гибралтар как свою территорию вне зависимости от итогов референдума, передает Русская служба Би-Би-Си.

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"Обсуждается, должно ли Соединенное королевство остаться в Евросоюзе или покинуть Евросоюз, и кампания должна проходить в Соединенном королевстве, а не в Гибралтаре", - заявил Рахой.

Кэмерон, как ожидается, посетит Гибралтар, чтобы призвать 23 тысячи британских граждан голосовать за сохранение членства в Евросоюзе в ходе референдума, который состоится на следующей неделе.

Ранее УНИАН сообщал, что власти Испании запретили самолету британских ВВС с главой МИД Великобритании Филипом Хаммондом на борту, направлявшемуся в Гибралтар, пролетать через свое воздушное пространство.

Отметим, что между Испанией и Великобританией периодически вспыхивают дипломатические конфликты из-за споров о принадлежности Гибралтара.