Испания закрыла воздушное пространство для главы британского МИДа
Власти Испании запретили самолету британских ВВС с главой МИД Великобритании Филипом Хаммондом на борту пролетать через свое воздушное пространство.
Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщает газета Sunday Express.
По информации издания, испанцы дали запрет на пролет самолета, направлявшегося в Гибралтар, хотя и были оповещены, что в нем находится Хаммонд. В связи с этим лайнер был вынужден изменить курс и пролететь над Португалией.
Как сообщает Лента.ру, инцидент произошел перед визитом министра в Гибралтар 13 мая.
Ранее, 5 мая, британский патрульный катер «Сейбр» открыл предупредительный огонь сигнальными ракетами в сторону испанского сторожевого корабля «Рио Седена», который пытался помешать американскому атомному подводному ракетоносцу «Флорида» подойти к Гибралтару.
Между Испанией и Великобританией периодически вспыхиваютдипломатические конфликты из-за споров о принадлежности Гибралтара.