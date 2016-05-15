Испания закрыла воздушное пространство для главы британского МИДа

Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщает газета Sunday Express.

По информации издания, испанцы дали запрет на пролет самолета, направлявшегося в Гибралтар, хотя и были оповещены, что в нем находится Хаммонд. В связи с этим лайнер был вынужден изменить курс и пролететь над Португалией.

Как сообщает Лента.ру, инцидент произошел перед визитом министра в Гибралтар 13 мая.

Ранее, 5 мая, британский патрульный катер «Сейбр» открыл предупредительный огонь сигнальными ракетами в сторону испанского сторожевого корабля «Рио Седена», который пытался помешать американскому атомному подводному ракетоносцу «Флорида» подойти к Гибралтару.

Между Испанией и Великобританией периодически вспыхиваютдипломатические конфликты из-за споров о принадлежности Гибралтара.