Испания закрыла воздушное пространство для главы британского МИДа

08:23, 15 мая 2016
Мир
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Власти Испании запретили самолету британских ВВС с главой МИД Великобритании Филипом Хаммондом на борту пролетать через свое воздушное пространство. 

flickr.com/photos/laertes_za

Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщает газета Sunday Express.

По информации издания, испанцы дали запрет на пролет самолета, направлявшегося в Гибралтар, хотя и были оповещены, что в нем находится Хаммонд. В связи с этим лайнер был вынужден изменить курс и пролететь над Португалией.

Как сообщает Лента.ру, инцидент произошел перед визитом министра в Гибралтар 13 мая.

Ранее, 5 мая, британский патрульный катер «Сейбр» открыл предупредительный огонь сигнальными ракетами в сторону испанского сторожевого корабля «Рио Седена», который пытался помешать американскому атомному подводному ракетоносцу «Флорида» подойти к Гибралтару.

Между Испанией и Великобританией периодически вспыхиваютдипломатические конфликты из-за споров о принадлежности Гибралтара.

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