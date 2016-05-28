КНДР пригрозила Сеулу обстрелять корабли в случае пересечения спорной морской границы

Как передает Русская служба би-би-си,

накануне военные корабли Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как два судна из КНДР зашли в южнокорейскую акваторию.

В заявлении генерального штаба армии КНДР действия Южной Кореи названы "безответственной военной провокацией" с целью повысить уровень напряжения в отношениях двух стран.

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Согласно заявлению Пхеньяна, на борту северокорейских кораблей не было оружия, и они находились в акватории КНДР, когда по ним без предупреждения открыли огонь "многочисленные вооруженные корабли" из Южной Кореи.

Сеул, в свою очередь, утверждает, что южнокорейский корабль сначала подал предупредительный сигнал, после чего были сделаны пять предупредительных залпов, так как корабль и рыболовное судно КНДР вторглись в акваторию Южной Кореи.