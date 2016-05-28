КНДР пригрозила Сеулу обстрелять корабли в случае пересечения спорной морской границы
Власти Северной Кореи пригрозили немедленно открыть огонь по южнокорейским кораблям, если они пересекут спорную морскую границу между двумя странами "даже на 0,001 миллиметра".
Как передает Русская служба би-би-си,
накануне военные корабли Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как два судна из КНДР зашли в южнокорейскую акваторию.
В заявлении генерального штаба армии КНДР действия Южной Кореи названы "безответственной военной провокацией" с целью повысить уровень напряжения в отношениях двух стран.
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Согласно заявлению Пхеньяна, на борту северокорейских кораблей не было оружия, и они находились в акватории КНДР, когда по ним без предупреждения открыли огонь "многочисленные вооруженные корабли" из Южной Кореи.
Сеул, в свою очередь, утверждает, что южнокорейский корабль сначала подал предупредительный сигнал, после чего были сделаны пять предупредительных залпов, так как корабль и рыболовное судно КНДР вторглись в акваторию Южной Кореи.