Протесты в Париже: полиция задержала более 40 демонстрантов - СМИ

Большинство митингующих задержали в конце акции. Об этом со ссылкой на Le Figaro сообщает "Европейская правда".

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Напомним, после того, как несколько сотен людей в масках напали на кордоны полиции в южной части Парижа, полиция вынуждена была применить водометы и слезоточивый газ.

В результате акции были ранены 29 полицейских и 11 демонстрантов. Из-за забастовки было закрыто для посещения Эйфелеву башню.

Напомним, в последние три месяца во Франции регулярно проходят массовые забастовки и акции против трудовой реформы, проект которой 10 мая был силой проведенный через нижнюю палату парламента.

Предусмотрено реформирование законодательства позволит отменить часть защиты, которой пользуются работники в вопросах увольнения, с целью поощрения предпринимателей нанимать больше людей.

Реформа также предусматривает, что компании получат больше полномочий относительно сокращения рабочего времени и, соответственно, уменьшение зарплаты. Кроме того, документ разрешает сотрудникам работать больше, гораздо больше - чем нынешний рабочая неделя не превышает 35 часов.