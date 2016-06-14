Акции протеста в Париже против трудовой реформы переросли в столкновения, 26 раненых

Таковы данные полиции, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro.

Тем временем три профсоюза, которые являются одними из организаторов протестов, утверждают, что в них приняли участие до миллиона человек.

Во время акций не обошлось без столкновений и задержаний. По предварительным данным, 21 человека задержали. Ранения получили по меньшей мере 20 полицейских и шесть демонстрантов.

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Напомним, в последние три месяца во Франции регулярно проходят массовые забастовки и акции против трудовой реформы, проект которой 10 мая был силой проведен через нижнюю палату парламента.

Предусмотренное реформирование законодательства позволит отменить часть защиты, которым пользуются работники в вопросах увольнения, с целью поощрения предпринимателей нанимать больше людей.

Реформа также предусматривает, что компании получат больше полномочий по сокращению рабочего времени и, соответственно, уменьшения зарплаты.

Кроме того, документ разрешает сотрудникам работать больше, гораздо больше - нынешняя рабочая неделя не превышает 35 часов.