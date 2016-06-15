Клинтон победила на завершающих праймериз, Сандерс все еще отказывается признать поражение

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Эти праймериз имеют лишь формальное значение - Клинтон еще на прошлой неделе набрала необходимое число делегатов для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии на предстоящем национальном съезде.

Кандидатуру Хиллари Клинтон поддержал нынешний президент Барак Обама.

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Лагерь Клинтон надеялся, что после праймериз в Вашингтоне ее соперник, сенатор Берни Сандерс, признает поражение, однако согласно источникам из его окружения, он отказывается прекратить борьбу до съезда демократов, который пройдет 25-28 июля в Филадельфии.

Единственным возможным кандидатом в президенты от Республиканской партии остался миллиардер Дональд Трамп.

58-е президентские выборы в США пройдут 8 ноября 2016 года.