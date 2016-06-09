Обама: президентская работа - не реалити-шоу

Обама сказал, что в ходе предстоящих в ноябре президентских выборов он видит своей задачей необходимость напомнить избирателям, что быть президентом США - это серьезная работа, а не реалити-шоу, передает Русская служба Би-би-си.

Таким образом он явно намекнул на телевизионную карьеру Дональда Трампа, который обеспечил себе шанс стать кандидатом в президенты от Республиканской партии. Как сказал Обама в интервью телеканалу Эн-би-си, Трамп на посту президента принесет вред всей стране.

В этом же интервью Обама впервые прокомментировал результаты внутрипартийных выборов демократов. За день до этого Хиллари Клинтон закрепила свою победу над сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом.

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"Я надеюсь, что в течение ближайших недель у нас получится собраться вместе, - сказал Обама. - Во время праймериз часто бывает, что люди становятся очень чувствительными", - добавил президент.

Обама выразил надежду на то, что Сандерс в ближайшее время признает поражение, что позволит восстановить единство в рядах Демократической партии.

8 июня стало известно, что Клинтон набрала достаточное число голосов делегатов партийного съезда, чтобы стать первой в истории женщиной, номинированной крупной партией на пост президента США.

Ее основной соперник Берни Сандерс отказался признать поражение, сославшись на то, что финальные праймериз демократов в Вашингтоне (округ Колумбия) пройдут только на следующей неделе.

58-е президентские выборы в США пройдут 8 ноября 2016 года.