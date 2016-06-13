Die Zeit: Мир в третьем ядерном веке

Об этом пишет Хауке Фридерихс в статье "Мир в третьем ядерном веке", опубликованной на сайте газеты Die Zeit.

Четыре тяжелых бомбардировщика дальнего радиуса действия взлетают с аэродрома на юго-западе России. Четыре мощных двигателя в каждом воздушном судне. В случае войны, они сбросят атомные бомбы далеко на территорию противника, но в мирное время год назад они выдвинулись на запад. Самолеты Ту-95Н сначала летят к Северному Ледовитому океану, там заправляются в воздухе. Затем два бомбардировщика поворачивают на юго-запад и летят над Северным морем – в районе расположения резервов противовоздушной обороны НАТО. Позже представители НАТО говорят о "ядерной угрозе". Члены альянса встретятся для чрезвычайного заседания. Темой станет не только российская провокация, но и испытание новой российской крылатой ракеты, которая может быть оснащена ядерными боеголовками.

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НАТО обеспокоено из-за российского ядерного оружия? Похоже на новую холодную войну. Но известные исследователи предостерегают от ядерного вооружения. По данным шведского института Sipri в Стокгольме, в ближайшие 30 лет Соединенные Штаты хотят потратить почти триллион долларов на свой ядерный арсенал.

Но почти семь лет назад, в Праге, президент США Барак Обама агитировал за мир без ядерного оружия. В апреле 2009 года он произнес большую речь, которая произвела фурор: "Существование тысяч единиц ядерного оружия является наиболее опасным наследием холодной войны", - сказал тогда Обама. "И тысячи единиц этого оружия продолжают существовать. Странный поворот истории: опасность глобальной ядерной войны уменьшилась, но риск нападения с применением ядерного оружия увеличился. Такое оружие разрабатывалось в нескольких странах, испытания продолжаются, торговля на черном рынке ядерных материалов процветает. Распространяются технологии создания бомбы".

Обама пообещал, что его страна будет предпринимать конкретные шаги для сокращения количества ядерного оружия. Что произошло с тех пор?

"Не так много", - говорят те, кто поддерживает президента США. "Абсолютно ничего", - говорят критики и обвиняют в этом "лидера западного мира". Ясно одно: количество ядерного оружия лишь немного сократилось, некоторые ядерные государства разрабатывают более смертоносные взрывные устройства, а супердержавы модернизируют свои арсеналы. Это показывают данные, опубликованные Sipri.

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Ранее в этом году ядерное оружие было в арсенале девяти государств: США, России, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи. Иран также неоднократно обвиняли в разработке своей собственной программы по созданию ядерного оружия. Общее количество ядерных боеголовок в мире составляет 15,395, в прошлом году Sipri сообщали о 15,850. В разгар холодной войны насчитывалось 70 000 ядерных боеголовок, поэтому сокращение можно назвать существенным. Но существующего арсенала по-прежнему достаточно для того, чтобы уничтожить мир. Некоторые страны работают над тем, чтобы сделать ядерные технологии еще более смертоносными. Ни одна ядерная держава не готова отказаться от своего оружия массового уничтожения – в том числе США под управлением Обамы.

Азия наращивает вооружение

Напротив, в Азии несколько государств наращивают ядерное вооружение. Ядерная программа Северной Кореи беспокоит весь мир. Китай также модернизирует свой арсенал. Поскольку США объявили о том, что разрабатывают новые виды ядерного оружия и модернизируют старые боеголовки, правительство в Пекине также может выделить огромные суммы для своих вооруженных сил. Кроме того, Китай считает Индию региональным конкурентом. Индия с 1974 года также располагает многочисленным ядерным арсеналом. Правительство в Нью-Дели видит потенциальную угрозу не только со стороны Китая, но и Пакистана. Оба государства уже вели четыре войны друг против друга. В 1998 году обе страны проводили ядерные испытания, которые положили конец любым сомнениям по поводу их ядерного статуса. С тех пор, страны наращивают вооружение.

Хотя арсеналы в Азии постоянно растут, США и России по-прежнему контролируют 93% всего ядерного оружия. Шесть лет назад они заключили договор СНВ-III (New Start Treaty). Согласно ему, число стратегических боеголовок должно сокращаться. Ни одно из государств до сих пор не достигло значительного прогресса в вопросе сокращения ядерных вооружений, установили в Sipri. Вместо этого, США и Россия осуществляют дорогостоящую и обширную модернизацию своих боеголовок, ракет и производства. К 2024 году США хотят инвестировать в ядерное оружие еще около 350 млрд.

США модернизируют ядерное оружие, Россия реагирует

Соединенные Штаты модернизируют свое старое ядерное оружие, например, бомбу свободного падения B61. После обновления бомбы будут называться B61-12, они будут более точными, чем предшественники. К тому же, вооруженные силы США разрабатывают новое поколение межконтинентальных баллистических ракет. К 2028 году они должны заменить старые Minuteman III. Кроме того, американские оборонные компании работают над созданием новой атомной подводной лодки, которая должна быть введена в эксплуатацию к 2031 году, на ее борту будут ядерные ракеты. Кроме того, вскоре к флоту должен присоединиться новый бомбардировщик дальнего действия В-21. Новая крылатая ракета (ракета дальнего радиуса действия) находится в процессе проектирования.

"Амбициозный план США по модернизации, представленный администрацией Обамы, разительно отличается от речи президента о сокращении ядерных вооружений и их роли в стратегии национальной безопасности США", - говорит Ханс Кристенсен, соавтор доклада Sipri. Мир без ядерного оружия: после окончания холодной войны эта перспектива еще никогда не была так далека, как сегодня. Также потому, что Россия ощущает давление из-за модернизации американского ядерного оружия. Правительство в Москве особенно беспокоит новая система противоракетной обороны НАТО, установленная ​​в Восточной Европе (совсем недавно в Румынии, и в ближайшее время в Польше). Россия считает это провокацией.

И теперь правительство в Москве снова разыгрывает ядерную карту. "Пролеты ядерных бомбардировщиков и симуляция нападений на Швецию и Польшу с применением ядерного оружия. Так Россия обозначает свои предполагаемые сферы влияния и посылает однозначный сигнал-угрозу НАТО", - говорит Карл-Хайнц Камп, президент Федеральной академии политики безопасности, в комментарии Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он говорит о третьем ядерном веке, который начался после возникновения напряженности между Востоком и Западом. Барак Обама обещал сделать мир более безопасным и уменьшить количество ядерного оружия. Но это обещание остается невыполненным.