СМИ обнародовали фото подозреваемого в расстреле ночного клуба во Флориде

Родители Матина – выходцы из Афганистана, сообщает ТСН.ua со ссылкой на Washington Post.

В свою очередь, журналист издания Bild Джулиан Робке обнародовал фото подозреваемого в совершении теракта. На одном из фото он одет в футболку с эмблемой департамента полиции Нью-Йорка.

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Как сообщал УНИАН, количество погибших в результате стрельбы в ночном гей-клубе в Орландо (США, штат Флорида) достигло 50 человек, еще 53 человека получили ранения.