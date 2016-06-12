СМИ обнародовали фото подозреваемого в расстреле ночного клуба во Флориде
18:57, 12 июня 2016Мир
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Массовое убийство людей в гей-клубе Pulse в Орландо вероятно совершил 29-летний мужчина по имени Омар Матин.
На одном из фото подозреваемый одет в футболку с эмблемой департамента полиции Нью-Йорка / twitter.com/JulianRoepcke
Родители Матина – выходцы из Афганистана, сообщает ТСН.ua со ссылкой на Washington Post.
В свою очередь, журналист издания Bild Джулиан Робке обнародовал фото подозреваемого в совершении теракта. На одном из фото он одет в футболку с эмблемой департамента полиции Нью-Йорка.
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Как сообщал УНИАН, количество погибших в результате стрельбы в ночном гей-клубе в Орландо (США, штат Флорида) достигло 50 человек, еще 53 человека получили ранения.
Omar Mateen,29, from Port Saint Lucie, FL, was the shooter in the #Orlando night club.— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) June 12, 2016
Possible Islamist background. pic.twitter.com/oaSLBomXQn
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