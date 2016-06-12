"Внутренний теракт": Число жертв атаки на ночной клуб во Флориде достигло 50 человек

Об этом заявил шеф полиции Орландо Джон Мина, сообщает ТСН.ua со ссылкой на The Daily Beast.

По словам полицейского чиновника, нападавший был вооружен штурмовой винтовкой, пистолетом, и тем, что полиция называет "устройство".

Читайте такжеСтрельба в ночном клубе во Флориде: ранены не менее 20 человек

Стрелок был убит спецназовцами, один правоохранитель получил ранение, которое не угрожает жизни.

Как сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post, нападение на клуб было квалифицировано как "внутренний теракт".

Сейчас полиция выясняет, был ли нападавший как-либо связан с радикальными исламистами. В расследовании участвует и ФБР.

Напомним, ранее было известно о 20 погибших.