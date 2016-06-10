Нидерланды заявили о намерении решить возражения некоторых стран ЕС относительно безвизового режима для Грузии

Об этом в пятницу в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС по внутренним делам сказал государственный секретарь по вопросам безопасности и юстиции Нидерландов Клаас Дейкхофф (Klaas Dijkhoff), передает собственный корреспондент УНИАН.

По его словам, сегодня во время заседания министры стран, которые выразили возражения относительно предоставления Грузии безвизового режима, должны их озвучить.

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"Я могу сделать вывод, что нет достаточной поддержки, чтобы принять решение сегодня. Мы должны принять тот факт, что некоторые страны имеют возражения, и сегодня они будут иметь возможность рассказать всем коллегам, которым есть возражения, и как мы можем их решить. В качестве президентства мы сделаем все возможное, чтобы решить ситуацию", - сказал Дейкхофф.

При этом он не назвал страны, которые высказались против.

По сообщениям европейских дипломатов, против выступили Германия, Франция и Италия.