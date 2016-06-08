СМИ: Германия и другие страны ЕС блокируют отмену виз для граждан Грузии

Об этом сообщают информагентства со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, передает Deutsche Welle.

В среду, 8 июня, представители Германии, Франции, Бельгии и Италии высказались против решения о безвизовом режиме, которое в пятницу должны были принять министры внутренних дел стран-членов ЕС. По данным источников, голосование по этому вопросу сняли с повестки дня пятничной встречи в Люксембурге.

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Представители четырех стран попросили Еврокомиссию собрать данные о росте криминалитета среди стран-членов Союза. В случае Германии речь идет о росте количества квартирных краж, ответственность за которые возлагают преимущественно на грузинскую мафию.

В этот же день президент Совета ЕС Дональд Туск встретился с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и призвал "в ближайшее время" принять решение о безвизовом режиме с этой страной. Грузия выполнила все условия получения такого режима еще в декабре прошлого года - тогда это подтвердила Еврокомиссия.

Ранее УНИАН сообщал, что Европарламент отложил обсуждение вопроса либерализации визового режима с Грузией до октября.