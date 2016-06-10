УЕФА предупредил об агрессивных ультраправых болельщиках из России

По словам представителя организации «Футбол против расизма в Европе», действующей при поддержке УЕФА, Павла Клименко, «игра Англии против России является горячей точкой», передает РБК со ссылкой на The Times. «По данным наших источников, среди российских болельщиков будет много радикальных фанатов с ультраправыми взглядами. Мы полагаем, что возможны столкновения не только с английскими фанатами, но и с местными жителями», - сказал он.

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По оценке УЕФА, на игре с Англией ожидается до 10 тыс. российских болельщиков, среди которых будут так называемые ультрас, известные склонностью к насилию и расизму.

На каждом матче турнира будут присутствовать два наблюдателя, владеющие языками участвующих команд и знакомые с типичными оскорблениями, которые используют их болельщики.

Матч Англия-Россия состоится завтра в Марселе. Начало игры в 21:00 местного времени.