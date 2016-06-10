В Марселе произошли первые столкновения на Евро-2016 (фото, видео)

08:42, 10 июня 2016
Мир
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Во французском Марселе произошли первые столкновения на Евро-2016.

Марсель / twitter.com/Simon_Rowntree

Английские футбольные фаны подрались с местными, сообщает ТСН.

Пьяные болельщики в пабе поссорились с французами, начали швырять стульями, в ход пошли даже кулаки.

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Разнимать их приехала полиция, однако фаны все призывы успокоиться игнорировали. Полиции пришлось применить силу и слезоточивый газ.

Марсель / twitter.com/Simon_Rowntree

Как известно, сегодня во Франции стартует Чемпионат Европы по футболу 2016 года.

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