В Марселе произошли первые столкновения на Евро-2016 (фото, видео)
08:42, 10 июня 2016Мир
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Во французском Марселе произошли первые столкновения на Евро-2016.
В Марселе болельщики поссорились с французами / twitter.com/Simon_Rowntree
Английские футбольные фаны подрались с местными, сообщает ТСН.
Пьяные болельщики в пабе поссорились с французами, начали швырять стульями, в ход пошли даже кулаки.
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Разнимать их приехала полиция, однако фаны все призывы успокоиться игнорировали. Полиции пришлось применить силу и слезоточивый газ.
twitter.com/Simon_Rowntree
Как известно, сегодня во Франции стартует Чемпионат Европы по футболу 2016 года.
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