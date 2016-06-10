В трех департаментах Франции объявлен "оранжевый" уровень угрозы из-за дождей

Как пишет издание Le Figaro, речь идет о Кот-д'армор, Финистер и Морбиан на северо-западе страны, передает "ЕвроПравда". "Оранжевый" уровень, который лишь на одну ступень ниже самого высокого, введен в департаментах с 9.00 до 22.00 пятницы.

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Как отмечают метеорологи, в отдельных местах сильные ливни могут сопровождаться градом.

Напомним, ранее сообщалось, что страховые выплаты, которые страховщики должны выплатить в результате последнего наводнения во Франции, могут достичь 2 млрд евро.