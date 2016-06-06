Париж выплатит миллионы евро помощи пострадавшим от наводнения

По словам премьера, местные власти в ближайшие несколько дней получат миллионы евро на оказание помощи пострадавшим, передает Би-би-си. Эти деньги, как надеются власти страны, помогут пострадавшим от удара стихии прожить первое время после наводнения.

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Жертвами стихии во Франции стали 4 человека и 42 получили травмы. Без электричества остаются около 7 тыс. домов.

Премьер в ближайшее время посетит город Монтаржи, которой, по информации французских властей, сильнее всего пострадал от наводнения.

Уровень воды в Сене поднялся в пятницу на 6,1 м - до максимального с 1982 года уровня. В Париже вдоль берегов реки возвели заграждения, а многие мосты закрылись для движения.

Всемирно известные музеи Лувр и Орсе с пятницы закрыты для посетителей, их сотрудники в конце прошлой недели перенесли особо ценные экспонаты в безопасные места.

В воскресенье французское министерство окружающей среды сообщило, что уровень воды, очевидно, достиг своего пика и начинает снижаться.

Согласно данным страховой ассоциации AFA, ущерб, причиненный наводнением, обойдется страховым компаниям более чем в 600 млн евро.