МИД Турции предупредил граждан о рисках посещения Франции на Евро-2016

В сообщении, размещенном на сайте турецкого внешнеполитического ведомства, содержится рекомендация о необходимости избегать мест массового скопления людей и общественного транспорта, передает Анадолу. В министерстве отметили, что матчи Евро-2016, где в числе прочих будет участвовать и национальная сборная Турции, пройдут с 10 июня по 10 июля в Бордо, Лансе, Лилле, Лионе, Марселе, Ницце, Париже, Сен-Дени, Сент-Этьене и Тулузе.

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В сообщении указывается, что во Франции действует режим чрезвычайного положения, объявленный властями страны после терактов в Париже в ноябре 2015 года.

Подчеркивается, что власти Франции приняли особые меры безопасности, в районе стадионов, где будут проходить матчи, а также в фан-зонах и общественных местах.