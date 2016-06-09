Во Франции запретили транслировать матчи Евро-2016 на террасах баров и кафе

Об этом заявил государственный секретарь по вопросам спорта Тьерри Брайар, передает украинская редакция "Немецкой волны". Он объяснил такое решение соображениями безопасности, ведь страна не может ее гарантировать на террасах. При этом чиновник выразил убеждение, что такой запрет не испортит чемпионат.

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Брайар добавил, что в специально обустроенных фан-зонах будет должным образом обеспечена безопасность зрителей. "Мы не можем позволить неорганизованные собрания людей, поскольку силы безопасности не имеют возможности защитить их", - отметил Брайар.

Владельцам французских баров и ресторанов будет запрещено устанавливать экраны на террасах.

Во французских городах, которые принимают Евро-2016, были обустроены фан-зоны, где зрители смогут смотреть футбольные матчи на больших экранах. Власти страны заявляли ранее, что в таких зонах зрители будут находиться под усиленной охраной.